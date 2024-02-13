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Олич верит, что Акинфеев при желании сможет играть еще пять лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич считает, что капитан и вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев, если позволит здоровье и будет желание, сможет играть на высшем уровне еще пять лет.

«Посмотрим, сколько Игорь еще сыграет, это знает только он. Конечно, удивляет, что он еще играет. Но когда я видел Игоря два года назад, он был готов играть спокойно. Потому что он профессионал, хорошо тренируется. Самое главное, чтобы было здоровье и желание. Верю ли, что он отыграет еще пять лет? Если он будет хотеть, то я верю, что сможет», — приводит слова Олича ТАСС.

В текущем сезоне Акинфеев провел 17 матчей за ЦСКА, пропустил 20 мячей и 6 раз отыграл на ноль. Контракт 37-летнего вратаря с армейцами рассчитан до лета этого года.

Источник: https://tass.ru/sport/19968779
Ивица Олич
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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