Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:23

Член правления «Твенте» оценил вероятность продажи Угальде из «Спартака» за 80 миллионов

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Член правления «Твенте» Ян Стройер предположил, сможет ли «Спартак» продать Манфреда Угальде за 80 миллионов евро.

«Не знаю, за сколько «Спартак» может продать Угальде. Это их прерогатива — устанавливать на игрока тот ценник, который они считают нужным. У меня нет мнения о его стоимости. В сегодняшнем мире футбольные клубы платят столько денег за футболистов, так что я даже не знаю. Но одно знаю точно — забивные нападающие всегда ценятся высоко», — цитирует Стройера «РБ Спорт».

22-летний костариканец присоединился к московской команде 29 января 2024 года. В нынешнем сезоне Угальде забил 16 мячей и отдал 3 результативных передачи в 22 встречах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Читайте также
Биография Мирона Лифинцева: российская сенсация на чемпионате мира
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Россияне получат 11 дней отдыха на предстоящие новогодние праздники
В деле экс-ректора ВГУЭС обнаружили новую схему мошенничества
Александр Головин признан лучшим футболистом 2024 года в России
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Личка включил в топ-5 игроков года лишь одного футболиста «Динамо»

Николич назвал Головина игроком года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости