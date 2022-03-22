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Сегодня, 21:20

В «Химках» поддержали идею введения потолка зарплат

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о введении потолка зарплат в РПЛ.

«Есть много противников у этого решения, но финансовые правила должны существовать. Мы можем столкнуться с тем, что ряд клубов, имеющих гарантированное большое финансирование, может взять всех лучших игроков. Также присутствует необоснованная заработная плата. В этом случае мы не получим такой конкурентный чемпионат. Если бы все были в одинаковых условиях и опирались на доморощенных игроков, была бы другая история. Потолок зарплат, конечно, проблему может решить. Идею поддерживаю», — сказал Терюшков «СЭ».

Также Теюшков отметил, что потолок зарплат поможет сбалансировать клубы.

«Мы понимаем, что большинство команд имеют финансирование за счет средств бюджета субъектов. Сейчас в условиях экономии средств бюджеты не могут предусмотреть больших средств на финансирование профессионального спорта, когда есть ряд других неотложных направлений, которые будут решаться в первую очередь. Вся нагрузка ляжет на инвесторов, но у ряда клубов они не такие глобальные, как у клубов перовой пятерки. Это может быть неким подспорьем, чтобы не было провальной разницы», — добавил Терюшков «СЭ».

Ранее, 22 марта, в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ, где они проголосовали за увеличение числа команд со следующего сезона. Решение об увеличении количества участников в РПЛ и другие инициативы общего собрания клубов лиги должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится 23 марта.

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 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Н. Новгород – Урал
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Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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