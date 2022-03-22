В «Химках» поддержали идею введения потолка зарплат

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о введении потолка зарплат в РПЛ.

«Есть много противников у этого решения, но финансовые правила должны существовать. Мы можем столкнуться с тем, что ряд клубов, имеющих гарантированное большое финансирование, может взять всех лучших игроков. Также присутствует необоснованная заработная плата. В этом случае мы не получим такой конкурентный чемпионат. Если бы все были в одинаковых условиях и опирались на доморощенных игроков, была бы другая история. Потолок зарплат, конечно, проблему может решить. Идею поддерживаю», — сказал Терюшков «СЭ».

Также Теюшков отметил, что потолок зарплат поможет сбалансировать клубы.

«Мы понимаем, что большинство команд имеют финансирование за счет средств бюджета субъектов. Сейчас в условиях экономии средств бюджеты не могут предусмотреть больших средств на финансирование профессионального спорта, когда есть ряд других неотложных направлений, которые будут решаться в первую очередь. Вся нагрузка ляжет на инвесторов, но у ряда клубов они не такие глобальные, как у клубов перовой пятерки. Это может быть неким подспорьем, чтобы не было провальной разницы», — добавил Терюшков «СЭ».

Ранее, 22 марта, в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ, где они проголосовали за увеличение числа команд со следующего сезона. Решение об увеличении количества участников в РПЛ и другие инициативы общего собрания клубов лиги должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится 23 марта.