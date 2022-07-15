«Химки»: «Глушаков тоже удивлен, как мы сегодня не выиграли»

«Зенит» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Химками» в выездом матче первого тура Российской премьер-лиги.

В составе «Зенита» забитым мячом отметился полузащитник Вендел. У «Химок» гол забил в конце второго тайма полузащитник Резиуан Мирзов.

Причем у подмосковной команды по ходу встречи было еще несколько очень хороших возможностей поразить ворота соперников.

После финального свистка в Telegram-канале «Химок» появилась фотография Дениса Глушакова, который хватается за голову.

«Денис Борисович тоже удивлен, как мы сегодня не выиграли», — гласит подпись под постом.

«Зенит» является действующим чемпионом России. «Химки» заняли 13-е место в таблице по итогам прошлого сезона.