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Сегодня, 22:10

«Химки»: «Глушаков тоже удивлен, как мы сегодня не выиграли»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Химками» в выездом матче первого тура Российской премьер-лиги.

В составе «Зенита» забитым мячом отметился полузащитник Вендел. У «Химок» гол забил в конце второго тайма полузащитник Резиуан Мирзов.

Причем у подмосковной команды по ходу встречи было еще несколько очень хороших возможностей поразить ворота соперников.

После финального свистка в Telegram-канале «Химок» появилась фотография Дениса Глушакова, который хватается за голову.

«Денис Борисович тоже удивлен, как мы сегодня не выиграли», — гласит подпись под постом.

«Зенит» является действующим чемпионом России. «Химки» заняли 13-е место в таблице по итогам прошлого сезона.

Источник: https://t.me/fckhimki_official/2946
Денис Глушаков
ФК Зенит
ФК Химки
1
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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 - : -
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Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
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