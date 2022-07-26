Терюшков — о работе Юрана в «Химках»: «Скучно с ним явно не будет»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову оценил работу Сергея Юрана на пост главного тренера команды.

«Юран — это мотиватор. Это человек, который развивает молодых игроков. Как он говорит: «Все рояль должны таскать вместе». Скучно с ним явно не будет. Это он тоже сам прекрасно понимает.

Гунько? Это была наша ошибка. Черевченко подхватил клуб в очень непростое время. Тот результат, которого он добился в сезоне-20/21, просто феноменален. Но второй сезон всегда сложнее. Мы забуксовали. Нужно было взять паузу, но через месяц вернулись и решили продолжать.

К сожалению, это футбол. В итоге, нам пришлось окончательно расстаться», — сказал Терюшков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».