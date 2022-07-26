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Роман Терюшков: «У нас теперь есть Месси. Правда, русский»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, что связывает большие надежды с нападающим Денисом Давыдовым.

«У нас теперь есть Месси. Правда, русский. Денис Давыдов.

Я уверен, что он должен стать одним из лидеров команды Не зря про него Федун говорил, что он — русский Месси. Технику никуда не пропала.

У человека появилось осознание, что он хочет продолжать играть», — сказал Терюшков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Подмосковный клуб объявил о подписании 27-летнего Давыдова 14 июля. До этого нападающий находился на сборах команды на просмотре.

Денис Давыдов (футбол)
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