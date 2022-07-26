Шунин — о недовольстве Лещука положением в «Динамо»: «Пусть каждый говорит, что хочет»

Капитан «Динамо» Антон Шунин прокомментировал слова вратаря Игоря Лещука, который заявил, что недоволен своим положением в клубе.

«Для меня важны моя работа и интересы команды, я не отвлекаюсь на все остальное. Пусть каждый говорит, что хочет. На мой настрой это никак не влияет — я уверен в себе, выполняю все указания тренерского штаба и делаю все, чтобы помочь команде в каждом матче. Для меня это главное», — приводит слова Шунина «Чемпионат».

В минувшем сезоне РПЛ Лещук сыграл за «Динамо» четыре матча, в которых пропустил шесть голов. Два матча игрок отстоял на ноль.