Агент Барриоса ответил на вопрос, останется ли игрок в «Зените»

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о планах игрока на будущее.

— Барриос бурно отмечал победу «Зенита» в Суперкубке России. Откуда у него столько эмоций после такого числа выигранных трофеев?

— Он просто счастливый человек и любит побеждать.

— Барриос остается в «Зените»?

— Да, он остается, — цитирует Поссо «Спорт день за днем».

30-летний Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт колумбийца с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.