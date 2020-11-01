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Чистяков поделился эмоциями от дебюта за «Зенит»

16:59
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков — о своем дебюте за команду в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0).

— Мы доминировали большую часть матча, соперник проводил неплохие контратаки, к чему мы были готовы, — приводит пресс-служба «Зенита» слова Чистякова. — Победа закономерна. Счастлив, что вышел на поле.

— С какими словами вас выпустили на замену? Какая была установка?

— Времени было немного, в принципе. Я должен был скорее выходить. Тренер пожелал удачи, сказал: «Действуй на стандартах». И в бой!

— А по позиции?

— Я вышел левым центральным защитником, это моя позиция. Проблем, как таковых, не испытал. Нужно было влиться, где-то попроще сыграть.

— Какие эмоции испытали от дебюта?

— Я счастлив! Очень счастлив, что сыграл за родной клуб, который меня воспитал. Все самое интересное, надеюсь, впереди.

— Есть матч за «Зенит» в премьер-лиге. Что дальше?

— Дальше? Надеюсь, еще много матчей в Премьер-лиге за «Зенит».

Чистяков перешел в «Зенит» из «Ростова» в октябре этого года.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-11-01-dmitriy-chistyakov-ochen-schastliv-chto-sygral-za-rodnoy-klub-kotoryy-menya-vospital.htm

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