Журналист Алейшо: «Марио Фернандес может рассмотреть варианты с «Химками» или «Торпедо»»

Бразильский журналист Фабио Алейшо поделился мнением о будущем экс-защитника «Зенита» и ЦСКА Марио Фернандеса.

«Марио жалеет , что перешел в «Зенит»? Не думаю. Где он будет играть? Зависит от того, где он хочет жить. Например, если говорим о Москве, есть «Химки». Или «Торпедо», если будет хорошее предложение», — приводит слова Алейшо «РБ Спорт».

24 июля «Зенит» объявил о завершении сотрудничества с Фернандесом по соглашению сторон.

33-летний защитник играл за сине-бело-голубых с лета 2023 года. Защитник провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями.