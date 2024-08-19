Вера — о реакции Клаудиньо на судейство: «Иногда злиться на судью — нормально»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера прокомментировал «СЭ» нецензурные слова хавбека «Зенита» Клаудиньо на русском языке после матча 5-го тура РПЛ.

Матч «Химки» — «Зенит» прошел в воскресенье, 18 августа и завершился вничью — 1:1. После игры Клаудиньо произнес несколько нецензурных слов на русском языке. Позднее бразилец раскритиковал судейство в матче.

«Иногда злиться на судью — нормально. Но я не люблю много говорить об арбитрах. Они, как и мы, совершают ошибки. Это нормально», — сказал Вера «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 13 очками в 5 матчах, опережая идущее вторым московское «Динамо» на 1 очко. «Химки» занимают девятое место с 5 очками.