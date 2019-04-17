Чиновник Пак на суде по делу Кокорина и Мамаева объяснил, зачем принес извинения их компании

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых о том, чем закончился конфликт. Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.

- Вы общались с кем-то из этой компании, когда расставались? - вопрос Ромашова.

- Да, я в целом ребятам сказал. Если я вас чем-то обидел, то я приношу свои извинения. Для чего я это сделал? Чтобы предотвратить нанесение дальнейшего вреда мне и моему коллеге (Гайсину).

- Кому именно сказали?

- Все в целом. Где кто находился, я не могу сказать.

- А ответ был?

- Они сказали: тебе еще повезло, что ты остался жив.

- То есть они все время это говорили?

- Они произнесли несколько раз эту фразу.

- А.Кокорин не произносил фразы?

- Я не слышал таких слов и не видел подобных действий. (Александр Рогулев)

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live