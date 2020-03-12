«Рубин» в своем официальном Twitter поздравил своего экс-нападающего Александра Бухарова с 35-летием.

— От всей души поздравляем именинника, желаем здоровья и семейного благополучия! — написал «Рубин». — Александр Бухаров — один из лучших бомбардиров в истории «Рубина». С 33 голами Бухаров занимает третье место по голам в Премьер-лиге за нашу команду.

Бухаров является по два раза выигрывал чемпионат России, а также Суперкубок страны в составе «Рубина» и «Зенита». За свою карьеру форвард провел 313 матчей, в которых забил 75 голов и отдал 35 голевых передач.