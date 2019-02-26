Четыре российских стадиона - попали в финал голосования за лучший стадион 2018 года

Сайт StadiumDB.com проводит голосование за звание лучшего нового стадиона 2018 года. В финал голосования попали десять арен, четыре из которых находятся в России.

В их число вошли "Ростов Арена", "Мордовия Арена", "Самара Арена" и "Волгоград Арена". Все стадионы были построены к чемпионату мира-2018.

Остальными номинантами стали: "Бурса Бюйюкшехир" (Бурса, Турция), "ДВТК" (Мишкольц, Венгрия), "МОЛ Арена" (Секешфехервар, Венгрия), "Оптус" (Перт, Австралия), "Сучжоу" (Сучжоу, Китай), "Цзаочжуан" (Цзаочжуан, Китай).

Победителя определит жюри, решение будет оглашено 7 марта. Помимо голосования жюри, все еще проходит зрительское голосование, в котором участвуют 27 кандидатов, включая семь российских стадионов. Закрыто оно будет 3 марта.