Червиченко назвал разбирательство по делу Матюнина полезным в качестве назидания

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова президента РПЛ Ашота Хачатурянца о намерении обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства Алексея Матюнина.

«Я за то, чтобы судей как можно больше гоняли, потому что они точно не агнцы Божьи и точно не святые. Но я за то, чтобы это все велось исключительно в рамках закона, без перегибов. Отлично, что это дело передали в правоохранительные органы, пускай разбираются. Я давно говорил, что различным службам пора подключаться к этому вопросу. В принципе, даже если одного судью посадят в назидание остальным, не вижу в этом ничего страшного. Это такая группа людей, которая ни на какие уговоры, ни на какие увещевания и мольбы о том, что надо судить честно без заинтересованности, не идет. Они прикрывают свою деятельность, поэтому весь этот негатив никуда не уходит в большинстве случаев. Поэтому я считаю, что в качестве назидания это разбирательство полезное, но вот немного затянулось», — сказал Червиченко «СЭ».

Матюнин обслуживал матч 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1), который прошел 24 апреля.

26 апреля экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что в этой игре допущены две ошибки: неверно назначен пенальти в пользу «Химок» и неправильно засчитан гол в ворота самарцев. После этого служба коммуникаций РФС сообщила, что в отношении арбитра проводится внутренняя проверка.