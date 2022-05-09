Магомед-Шапи Сулейманов стал отцом
Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что футболист Магомед-Шапи Сулейманов стал отцом.
В этом сезоне футболист на правах аренды выступает в Турции за «Гиресунспор». Перед арендой Сулейманов продлил контракт с «Краснодаром» до 2024 года.
Магомед-Шапи Сулейманов в 31 матче за «Гиресунспор» забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.
Напомним, что Шапи является воспитанником академии ФК «Краснодар». Он провел за основную команду черно-зеленых 118 матчей, забил 23 мяча и отдал 7 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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