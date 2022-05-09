Магомед-Шапи Сулейманов стал отцом

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что футболист Магомед-Шапи Сулейманов стал отцом.

В этом сезоне футболист на правах аренды выступает в Турции за «Гиресунспор». Перед арендой Сулейманов продлил контракт с «Краснодаром» до 2024 года.

Магомед-Шапи Сулейманов в 31 матче за «Гиресунспор» забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, что Шапи является воспитанником академии ФК «Краснодар». Он провел за основную команду черно-зеленых 118 матчей, забил 23 мяча и отдал 7 результативных передач.