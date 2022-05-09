Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:25

Магомед-Шапи Сулейманов стал отцом

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что футболист Магомед-Шапи Сулейманов стал отцом.

В этом сезоне футболист на правах аренды выступает в Турции за «Гиресунспор». Перед арендой Сулейманов продлил контракт с «Краснодаром» до 2024 года.

Магомед-Шапи Сулейманов в 31 матче за «Гиресунспор» забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, что Шапи является воспитанником академии ФК «Краснодар». Он провел за основную команду черно-зеленых 118 матчей, забил 23 мяча и отдал 7 результативных передач.

Магомед-Шапи Сулейманов
ФК Краснодар
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Компьютерные игры о Второй мировой войне: подборка ко Дню Победы
Все подробности романа Александры Трусовой и Марка Кондратюка: он восхищался ее бесстрашием, она поддерживала его, их объединила любовь к четверным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Червиченко назвал разбирательство по делу Матюнина полезным в качестве назидания
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости