Агент — о самочувствии Боржеса: «Кади в порядке, но пока не готов играть»

Футбольный агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии футболиста.

«Сможет ли Кади сыграть в этом сезоне? Пока не знаю. Точные сроки пока неясны. Кади в порядке, но пока не готов играть», — сказал Алиск «СЭ».

Кади получил травму в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4), столкнувшись с Георгием Джикией. Бразильцу диагностировали перелом лицевой кости. 30 апреля он перенес операцию.