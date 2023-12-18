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Сегодня, 19:37

Чернышов назвал отрицательными результаты «Спартака» в первой части сезона РПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил результаты красно-белых в первой части сезона-2023/24.

«Отрицательно отношусь к результатам «Спартака» по итогам первой половины сезона в РПЛ. «Спартак» всегда должен быть наверху и бороться за чемпионство, за Кубок страны. Промежуточным результатом у красно-белых может быть 2-3-е место в чемпионате, но надо быть близко к лидеру и претендовать на победу в лиге. На сегодняшний день «Спартак» идет достаточно низко в турнирной таблице для себя, но первое, что бросилось в глаза, — это нестабильность.
Так же на осеннем этапе у команды часто менялся состав и схема, это тоже не идет на пользу. Одно дело, когда делается 1-2 замены из-за карточек или травм, но тут непонятна такая ротация. Все ожидали большего от «Спартака», что они будут во главе турнирной таблицы. Что будет дальше, покажет зимняя пауза. Посмотрим, какие будут изменения в составе, нужно будет подождать. Но по подбору футболистов красно-белые еще могут вернуться группу лидеров и быть там. Может, осенний отрезок показал, какие есть слабые места у команды. Тренерский штаб знает, как нужно усилить «Спартак», чтобы он боролся за чемпионство в весенней части», — приводит Metaratings слова Чернышова.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками.

Источник: Metaratings
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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