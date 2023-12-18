Чернышов назвал отрицательными результаты «Спартака» в первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил результаты красно-белых в первой части сезона-2023/24.

«Отрицательно отношусь к результатам «Спартака» по итогам первой половины сезона в РПЛ. «Спартак» всегда должен быть наверху и бороться за чемпионство, за Кубок страны. Промежуточным результатом у красно-белых может быть 2-3-е место в чемпионате, но надо быть близко к лидеру и претендовать на победу в лиге. На сегодняшний день «Спартак» идет достаточно низко в турнирной таблице для себя, но первое, что бросилось в глаза, — это нестабильность.

Так же на осеннем этапе у команды часто менялся состав и схема, это тоже не идет на пользу. Одно дело, когда делается 1-2 замены из-за карточек или травм, но тут непонятна такая ротация. Все ожидали большего от «Спартака», что они будут во главе турнирной таблицы. Что будет дальше, покажет зимняя пауза. Посмотрим, какие будут изменения в составе, нужно будет подождать. Но по подбору футболистов красно-белые еще могут вернуться группу лидеров и быть там. Может, осенний отрезок показал, какие есть слабые места у команды. Тренерский штаб знает, как нужно усилить «Спартак», чтобы он боролся за чемпионство в весенней части», — приводит Metaratings слова Чернышова.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками.