Агент защитника «Зенита» Ренана опроверг интерес со стороны «Реала»

Агент защитника «Зенита» Роберта Ренана прокомментировал информацию журналиста Марио Кортегана о том, что за игроком следит «Реал».

«Такого не существует. Нет интереса от «Реала», — цитирует агента Metaratings.ru.

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.