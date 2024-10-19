Черчесов о словах Глушенкова про пиво: «Не стал бы рекламировать какие-то вещи — молодежь берет пример со спортсменов»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» прокомментировал слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова о пиве после игры.

— Глушенков на старте сезона отметился не только ярким футболом, но еще рядом высказываний. Например, заявил, что два бокала пива после игры — это нормально. А вы как считаете — это ОК или нарушение режима?

— В Германии и Австрии, где выступал, после матчей в центре раздевалки всегда стояли два ящика алкогольного пива. Я вообще никогда не пил — только один раз в 35-градусную жару дома с «Вердером». Победили 1:0, я забежал и схватил бутылку — думал, что это кола, а оказалось пиво. Вот тогда я первый раз его попробовал. Футболисты же бутылки по две выпивали и никаких проблем у них не возникало. Если человек станет после игры по бокалу пить, а в следующем туре три забивать, я ему сам это пиво буду приносить. Другое дело, что не стал бы рекламировать какие-то вещи — молодежь ведь берет пример со спортсменов.