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Сегодня, 09:15

Черчесов о Ромащенко в «Ахмате»: «Мы многое прошли вместе. Желаю ему удачи в новой роли»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Станислав Черчесов и Мирослав Ромащенко.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал назначение его бывшего ассистента Мирослава Ромащенко главным тренером «Ахмата».

— Ваш бывший ассистент Мирослав Ромащенко недавно возглавлил «Ахмат». Вы уже знаете, кто заменит его в вашем штабе?

— Пока рано об этом говорить. Вот когда появится конкретика с новым местом работы, тогда и с помощниками наступит ясность.

— Как вы отнеслись к тому, что Ромащенко решил переквалифицироваться из ассистента в главного тренера?

— Мы многое прошли вместе за последние годы, но раз ему поступило предложение, и он его рассмотрел, то имел на это полное право. Раз Мирослав принял такое решение, значит, был к этому внутренне готов. Можно только пожелать ему удачи в новой роли. И поддержать.

Мирослав Ромащенко работал в тренерском штабе Черчесова 14 лет. Ромащенко возглавил «Ахмат» 18 августа, его контракт с грозненским клубом действует до конца июня 2026 года.

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Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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