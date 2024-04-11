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Есипов — о жизни в Белгороде: «Обстрелы как по графику: утром, днем и вечером»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Ротора» и сборной России Валерий Есипов рассказал о жизни в Белгороде.

«Как там сейчас обстановка? Шумно. Дискомфортно, но не критично. Беспилотники долетают и до Москвы, чего уж. Но с 30 декабря, когда попали по центру, количество обстрелов увеличилось. Как по графику: утром, днем и вечером. Пару дней назад поехали с супругой и дочкой в поликлинику, а над нами начала работать ПВО. Забежали в больницу, там укрытие. Посидели минут десять и вышли», — приводит Sport24 слова Есипова.

Будучи футболистом, Есипов выступал за «Ротор», «Сатурн», «Факел», киевское «Динамо» и курский «Авангард». После завершения игровой карьеры он стал работать тренером и на данный момент возглавляет «Кызылташ».

Источник: Sport24
Валерий Есипов
Футбол
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1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
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Ахмат – Балтика
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Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
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Оренбург – Пари НН
 - : -
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Урал – Динамо
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Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
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