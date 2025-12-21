Черчесов назвал Батракова лучшим футболистом 2025 года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2025 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поставил на первое место полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Также в его пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар»), Максим Глушенков («Зенит»), Маркиньос («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

В 2024 году лучшим футболистом в России был признан Александр Головин.