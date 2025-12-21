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Грушевский считает обмен Дивеева на Лусиано невыгодным для ЦСКА

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с «СЭ» мнением о возможном обмене защитника армейцев Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

«Обмен Дивеева и Гонду — уравнение с несколькими неизвестными. Легко представить, какой бонус получает «Зенит», если или когда в их ряды перейдет Дивеев, потому что Игорь — центральный защитник с российским паспортом и игрок сборной. Для «Зенита», безусловно, это будет усиление. И это усиление поможет питерцам, испытывающим явный дефицит российских футболистов в основном составе, вписаться в лимит.

Что касается Гонду и того, насколько полезным может быть Лусиано в случае перехода в ЦСКА — в этой задачке больше неизвестных. ЦСКА ищет усиление в атакующую линию, но, скорее всего, речь идет о забивном центрфорварде, каковым Лусиано не являлся даже в прошлом сезоне, который он отыграл здорово. В этом сезоне он уже не блистал, провел много времени в запасе и забил всего два мяча. Сложно представить, что от него ожидать. Надеюсь, у него будет серьезная мотивация доказать, что он топовый нападающий, и в «Зените» просто не знали, как его правильно использовать», — сказал Грушевский «СЭ».

Дивеев выступает за ЦСКА с июля 2019 года. В сезоне-2025/26 он провел 19 игр во всех турнирах, отметившись 3 голами. Всего на счету футболиста 203 матча за московскую команду, в которых он забил 20 мячей и сделал 5 результативных передач. Вместе с ЦСКА Дивеев дважды становился обладателем Кубка России и выиграл Суперкубок страны.

Гонду перешел в «Зенит» в августе 2024 года. В сезоне-2025/26 24-летний аргентинец провел 22 матча за команду во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

(Руслан Ботвенко)

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
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 8 1 3
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