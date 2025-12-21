Грушевский считает обмен Дивеева на Лусиано невыгодным для ЦСКА

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с «СЭ» мнением о возможном обмене защитника армейцев Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

«Обмен Дивеева и Гонду — уравнение с несколькими неизвестными. Легко представить, какой бонус получает «Зенит», если или когда в их ряды перейдет Дивеев, потому что Игорь — центральный защитник с российским паспортом и игрок сборной. Для «Зенита», безусловно, это будет усиление. И это усиление поможет питерцам, испытывающим явный дефицит российских футболистов в основном составе, вписаться в лимит.

Что касается Гонду и того, насколько полезным может быть Лусиано в случае перехода в ЦСКА — в этой задачке больше неизвестных. ЦСКА ищет усиление в атакующую линию, но, скорее всего, речь идет о забивном центрфорварде, каковым Лусиано не являлся даже в прошлом сезоне, который он отыграл здорово. В этом сезоне он уже не блистал, провел много времени в запасе и забил всего два мяча. Сложно представить, что от него ожидать. Надеюсь, у него будет серьезная мотивация доказать, что он топовый нападающий, и в «Зените» просто не знали, как его правильно использовать», — сказал Грушевский «СЭ».

Дивеев выступает за ЦСКА с июля 2019 года. В сезоне-2025/26 он провел 19 игр во всех турнирах, отметившись 3 голами. Всего на счету футболиста 203 матча за московскую команду, в которых он забил 20 мячей и сделал 5 результативных передач. Вместе с ЦСКА Дивеев дважды становился обладателем Кубка России и выиграл Суперкубок страны.

Гонду перешел в «Зенит» в августе 2024 года. В сезоне-2025/26 24-летний аргентинец провел 22 матча за команду во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

(Руслан Ботвенко)