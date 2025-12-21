Грушевский считает обмен Дивеева на Лусиано невыгодным для ЦСКА
Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с «СЭ» мнением о возможном обмене защитника армейцев Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.
«Обмен Дивеева и Гонду — уравнение с несколькими неизвестными. Легко представить, какой бонус получает «Зенит», если или когда в их ряды перейдет Дивеев, потому что Игорь — центральный защитник с российским паспортом и игрок сборной. Для «Зенита», безусловно, это будет усиление. И это усиление поможет питерцам, испытывающим явный дефицит российских футболистов в основном составе, вписаться в лимит.
Что касается Гонду и того, насколько полезным может быть Лусиано в случае перехода в ЦСКА — в этой задачке больше неизвестных. ЦСКА ищет усиление в атакующую линию, но, скорее всего, речь идет о забивном центрфорварде, каковым Лусиано не являлся даже в прошлом сезоне, который он отыграл здорово. В этом сезоне он уже не блистал, провел много времени в запасе и забил всего два мяча. Сложно представить, что от него ожидать. Надеюсь, у него будет серьезная мотивация доказать, что он топовый нападающий, и в «Зените» просто не знали, как его правильно использовать», — сказал Грушевский «СЭ».
Дивеев выступает за ЦСКА с июля 2019 года. В сезоне-2025/26 он провел 19 игр во всех турнирах, отметившись 3 голами. Всего на счету футболиста 203 матча за московскую команду, в которых он забил 20 мячей и сделал 5 результативных передач. Вместе с ЦСКА Дивеев дважды становился обладателем Кубка России и выиграл Суперкубок страны.
Гонду перешел в «Зенит» в августе 2024 года. В сезоне-2025/26 24-летний аргентинец провел 22 матча за команду во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
(Руслан Ботвенко)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1