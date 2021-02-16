Собрание РПЛ обсудило схему финансовой мотивации судей

Общее собрание клубов РПЛ обсудило систему финансовой мотивации судей и новую схему логистики, сообщает пресс-служба премьер-лиги в Telegram-канале.

Общее собрание обсудило систему финансовой мотивации судей в соответствии с предложениями Судейского комитета РФС, а также новую схему логистики и проживания арбитров, по которому агентом выступает РФС, а не принимающий клуб.

Мнения клубов, на которые при введении новой системы ложатся дополнительные расходы, разделились, однако большинство поддержало реформу.

Клубы создадут рабочую группу для взаимодействия с Судейским комитетом РФС. Общее собрание рекомендовало внедрить новую систему с сезона-2021/22.