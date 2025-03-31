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«Краснодар» и «Зенит» оторвались от «Спартака»: таблица РПЛ после 22-го тура

Лидер чемпионата России «Краснодар» в 22-м туре разгромил «Факел» (5:0).
Фото ФК «Краснодар»

В понедельник, 31 марта, матчем «Акрон» — «Ростов» (2:3) завершился 22-й тур чемпионата России. Ростовчане — единственная команда, которая в этом туре одержала победу в гостях.

Лидер турнирной таблицы РПЛ «Краснодар» (49 очков) разгромил «Факел» (5:0). «Зенит» (46) обыграл «Рубин» (4:0) и обошел «Спартак» (44), который сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

Московское «Динамо» (42) и ЦСКА (41) благодаря победам над «Оренбургом» (5:1) и махачкалинским «Динамо» (2:0) опередили «Локомотив» (40), который проиграл «Крыльям Советов» (1:5).

Результаты всех матчей 22-го тура чемпионата России

В 23-м туре РПЛ встречаются: 4 апреля «Пари НН» — «Оренбург» (19.00);

5 апреля «Крылья Советов» — «Рубин» (13.00), «Факел» — «Ахмат» (15.15), «Локомотив» — «Зенит» (17.30), «Краснодар» — «Акрон» (19.45);

6 апреля «Динамо» Мх — «Химки» (14.00), «Ростов» — «Спартак» (16.30), ЦСКА — «Динамо» (19.30).

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Источник: Турнирная таблица РПЛ
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«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
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«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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