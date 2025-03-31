«Краснодар» и «Зенит» оторвались от «Спартака»: таблица РПЛ после 22-го тура

В понедельник, 31 марта, матчем «Акрон» — «Ростов» (2:3) завершился 22-й тур чемпионата России. Ростовчане — единственная команда, которая в этом туре одержала победу в гостях.

Лидер турнирной таблицы РПЛ «Краснодар» (49 очков) разгромил «Факел» (5:0). «Зенит» (46) обыграл «Рубин» (4:0) и обошел «Спартак» (44), который сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

Московское «Динамо» (42) и ЦСКА (41) благодаря победам над «Оренбургом» (5:1) и махачкалинским «Динамо» (2:0) опередили «Локомотив» (40), который проиграл «Крыльям Советов» (1:5).

Результаты всех матчей 22-го тура чемпионата России

В 23-м туре РПЛ встречаются: 4 апреля «Пари НН» — «Оренбург» (19.00);

5 апреля «Крылья Советов» — «Рубин» (13.00), «Факел» — «Ахмат» (15.15), «Локомотив» — «Зенит» (17.30), «Краснодар» — «Акрон» (19.45);

6 апреля «Динамо» Мх — «Химки» (14.00), «Ростов» — «Спартак» (16.30), ЦСКА — «Динамо» (19.30).

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