«Акрон» — «Ростов»: видео голов

«Ростов» на выезде победил «Акрон» в матче 22-го тура РПЛ — 3:2.

33-я минута: Марат Бокоев — 1:0

43-я минута: Максим Осипенко — 1:1

62-я минута: Мохаммад Мохеби — 1:2

87-я минута: Умар Сако — 1:3

90-я минута: Ифет Джаковац — 2:3

«Ростов» (33 очка) поднялся на седьмое место в РПЛ. «Акрон» (25) потерпел второе поражение кряду и остается девятым в турнирной таблице.