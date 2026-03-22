Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

22 марта, 21:09

Все команды топ-6 одержали победы: таблица РПЛ после матчей 22-го тура

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В воскресенье, 22 марта, матчем «Локомотив» — «Акрон» (5:1) завершился 22-й тур чемпионата России. Все команды топ-6 РПЛ одержали победы.

РПЛ: результаты всех матчей 22-го тура

В 23-м туре встречаются:

4 апреля. «Акрон» — ЦСКА (13.00), «Зенит» — «Крылья Советов» (15.15), «Динамо» — «Оренбург» (17.30), «Ахмат» — «Краснодар» (19.45).

5 апреля. «Пари НН» — «Ростов» (14.00), «Динамо» Мх — «Балтика» (16.30), «Спартак» — «Локомотив» (19.30).

6 апреля. «Сочи» — «Рубин» (19.30).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: Турнирная таблица РПЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
Читайте также
ФАС потребовала от Apple прекратить дискриминацию российских поисковых систем
Три контракта на всю карьеру. Как Овечкин заработал больше всех в истории НХЛ
Агент 007 и ДР Конго. Колонка Казанского — о сборной Англии
Эмир Катара вручил послу РФ одну из высших госнаград
Примет решение после 7 июля и будет зарабатывать как Малкин? Что ждет Овечкина в случае продления контракта с «Вашингтоном»
СК начал проверку после гибели актера Высоковского в Подмосковье
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Радимов ответил Пивоварову: «Какая разница, есть Соболев или нет? Вам свой футбол ставить надо»
Гол Литвинова признали лучшим в РПЛ в марте 2026 года
Кто из молодежи выстрелил в РПЛ весной: Данилов все ближе к основе ЦСКА, Маринкин уже сверкает в «Динамо»
КДК РФС отменил красную карточку защитника «Сочи» Заики в матче с «Балтикой»
ВАР в РПЛ: чаще других ошибки судей находят Цыганок и Бобровский
У «Спартака» лучшие атакующие показатели. Как Карседо меняет команду
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Спартак» — «Локомотив», «Ахмат» — «Краснодар» и другие матчи
Дзюба — о словах Акинфеева после отмены его гола: «Вообще по барабану. Это говорит о них»
ЭСК: Кукуляк верно назначил пенальти в ворота «Балтики» в матче с махачкалинским «Динамо»
ДСИ РФС: Москалев правильно назначил пенальти в ворота ЦСКА и отменил гол Дзюбы
ЭСК поддержала три решения судьи Фролова в матче «Ахмат» — «Краснодар»
Судейский департамент РФС: Танашев верно назначил пенальти и не удалил Денисова в матче «Спартак» — «Локомотив»
Филолог оценила интервью Евсеева: «У оратора явно бедный словарный запас»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чевардин оценил дебют за «Локомотив»: «Спасибо тренерскому штабу, что дали шанс»

Дзюба — журналистам после матча с «Локомотивом»: «Видели меня все, да? Спасибо большое»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости