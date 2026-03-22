Чевардин оценил дебют за «Локомотив»: «Спасибо тренерскому штабу, что дали шанс»
Полузащитник «Локомотива» Даниил Чевардин в разговоре с «СЭ» прокомментировал свой дебют за основную команду в матче 22-го тура РПЛ против «Акрона» (5:1).
«Удалось дебютировать за основу, эмоции только положительные. Хочется отметить всю команду, всех парней — провели суперский матч, забили свои моменты, добились своих очков. Спасибо тренерскому штабу, что дали шанс проявить себя. Надеюсь, воспользовался этим. Не ждал, что выйду сегодня, но всегда к этому готовился», — сказал Чевардин «СЭ».
«Локомотив» набрал 44 очка и занимает третье место в таблице РПЛ. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.
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|Оренбург – Ростов
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