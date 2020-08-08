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РПЛ, 1-й тур: расписание и трансляции матчей

09:00
«Зенит» начинает новую защиту титула. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Зенит» начинает новую защиту титула. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Чемпионат России по футболу начинает новый сезон.

Химки — ЦСКА

8 августа. Химки. Стадион «Арена Химки». 16.00 (Матч Премьер — 15.55).

Химки — ЦСКА

Тамбов — Ростов

8 августа. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 18.30 (Матч Премьер — 18.25).

Тамбов — Ростов

Уфа — Краснодар

9 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник». 17.00 (Матч Премьер — 16.55).

Уфа — Краснодар

Арсенал — Ахмат

9 августа. Тула. Стадион «Арсенал». 19.00 (Матч Премьер — 18.55).

Арсенал Т — Ахмат

Спартак — Сочи

9 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена». 20.00 (Матч ТВ — 19.25).

Спартак — Сочи

Урал — Динамо

10 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 17.00 (Матч Премьер — 16.55).

Урал — Динамо

Ротор — Зенит

11 августа. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 18.00 (Матч Премьер — 17.55).

Ротор — Зенит

Рубин — Локомотив

11 августа. Казань. Стадион «Ак Барс Арена». 20.00 (Матч Премьер — 19.55).

Рубин — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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