РПЛ, 1-й тур: расписание и трансляции матчей
09:00
Чемпионат России по футболу начинает новый сезон.
8 августа. Химки. Стадион «Арена Химки». 16.00 (Матч Премьер — 15.55).
8 августа. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 18.30 (Матч Премьер — 18.25).
9 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник». 17.00 (Матч Премьер — 16.55).
9 августа. Тула. Стадион «Арсенал». 19.00 (Матч Премьер — 18.55).
9 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена». 20.00 (Матч ТВ — 19.25).
10 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 17.00 (Матч Премьер — 16.55).
11 августа. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 18.00 (Матч Премьер — 17.55).
11 августа. Казань. Стадион «Ак Барс Арена». 20.00 (Матч Премьер — 19.55).
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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