Чего Семин ждет от матча "Спартак" – "Зенит". Ответ тренера "Локо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Краснодаром" (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России выразил надежду на то, что игра "Спартак" – "Зенит" сложится интересно.

– Для вас выгоднее, чтобы "Спартак" и "Зенит" сыграли вничью, или кто-то из них проиграл?

– Как я могу повлиять на исход этого матча? (усмехается) Сейчас сядем и посмотрим хороший футбол. И будь, как будет, – сказал Семин.

На данный момент "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 35 очков. В активе "Краснодара" также 35 очков, "быки" опережают железнодорожников по дополнительным показателям. "Спартак" с 32 очками располагается на пятой строчке, у идущего первым "Зенита" 40 очков. (Андрей Михайлов)