Чавес — о поражении «Динамо» от «Краснодара»: «К сожалению, не реализовали моменты»

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче второго тура Winline Зимнего Кубка РПЛ — 0:1.

— Не слишком много эмоций было на матче против «Краснодара»? Как вы видели ситуацию?

— Хотелось бы говорить о спортивной составляющей. У нас было много моментов. Матч был эмоциональным. К сожалению, не реализовали моменты. Для этого и существуют товарищеские матчи — тренироваться с сильными соперниками.

«Краснодар» набрал 3 очка и занимает второе место в группе 1, уступая «Спартаку» (3) по дополнительным показателям. Для «Динамо» матч стал первым на турнире — 0 очков.