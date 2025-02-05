Марцел Личка: «Хотел бы видеть в своей команде не только Глебова»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на слухи о том, что клуб близок к трансферу полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

«Хочу ли я подписать Глебова? Я не только Глебова хотел бы видеть в своей команде, если говорить о тех фамилиях, которые есть на бумаге. Глебов — это хороший игрок, у него хорошие лидерские качества. Общался ли я с ним? Нет, еще нет», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

В этом сезоне на счету футболиста 17 матчей в РПЛ, 1 гол и 1 голевая передача.