Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2018/19, на счету 21-летнего футболиста 15 голов. Отметим, что дубль россиянин оформил в игре с "Крыльями Советов" (6:0) в заключительном матче сезона.

Это первый такой результативный сезон Чалова. Два года подряд он не забивал больше 6 мячей за один сезон в составе армейцев.

На второй строчке бомбардирской гонки расположился форвард "Зенита" Сердар Азмун, на счету которого 13 голов. Третьим стал полузащитник "Краснодара" Виктор Классон – у него 12 мячей в этом сезоне.

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