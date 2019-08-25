Чалов сравнялся с Жо
Гол в ворота «Ахмата» в матче седьмого тура (3:0) стал для Федора Чалова 30-м в 72 играх чемпионата России. 21-летний форвард оказался 12-м футболистом, огорчившим соперников ЦСКА 30 раз. Чалов сравнялся по результативности с бразильцем Жо, проведшим на 19 встреч меньше.
Быстрее Федора 30 голов за армейцев забивали только легионеры — бразильцы Жо (52-й матч) и Вагнер Лав (66-й), ивуариец Думбья (43-й) и хорват Олич (68-й). (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, забившие 30 голов за ЦСКА в чемпионате
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Матч*
|
Вагнер Лав
|
169
|
85
|
66-й
|
Сергей Семак
|
282
|
68
|
126-й
|
Сейду Думбья
|
108
|
66
|
43-й
|
Алан Дзагоев
|
235
|
52
|
117-й
|
Владимир Кулик
|
140
|
49
|
81-й
|
Ахмед Муса
|
135
|
48
|
96-й
|
Зоран Тошич
|
182
|
37
|
128-й
|
Ивица Олич
|
78
|
35
|
68-й
|
Сергей Игнашевич
|
381
|
35
|
325-й
|
Ролан Гусев
|
143
|
33
|
99-й
|
Жо
|
53
|
30
|
52-й
|
Федор Чалов
|
72
|
30
|
72-й
* Номер матча, в котором забил 30-й гол.