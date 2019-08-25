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Чалов сравнялся с Жо

20:21

Гол в ворота «Ахмата» в матче седьмого тура (3:0) стал для Федора Чалова 30-м в 72 играх чемпионата России. 21-летний форвард оказался 12-м футболистом, огорчившим соперников ЦСКА 30 раз. Чалов сравнялся по результативности с бразильцем Жо, проведшим на 19 встреч меньше.

Быстрее Федора 30 голов за армейцев забивали только легионеры — бразильцы Жо (52-й матч) и Вагнер Лав (66-й), ивуариец Думбья (43-й) и хорват Олич (68-й). (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, забившие 30 голов за ЦСКА в чемпионате

Игрок

Матчи

Голы

Матч*

Вагнер Лав

169

85

66-й

Сергей Семак

282

68

126-й

Сейду Думбья

108

66

43-й

Алан Дзагоев

235

52

117-й

Владимир Кулик

140

49

81-й

Ахмед Муса

135

48

96-й

Зоран Тошич

182

37

128-й

Ивица Олич

78

35

68-й

Сергей Игнашевич

381

35

325-й

Ролан Гусев

143

33

99-й

Жо

53

30

52-й

Федор Чалов

72

30

72-й

* Номер матча, в котором забил 30-й гол.

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