Чалов сравнялся с Жо

Гол в ворота «Ахмата» в матче седьмого тура (3:0) стал для Федора Чалова 30-м в 72 играх чемпионата России. 21-летний форвард оказался 12-м футболистом, огорчившим соперников ЦСКА 30 раз. Чалов сравнялся по результативности с бразильцем Жо, проведшим на 19 встреч меньше.

Быстрее Федора 30 голов за армейцев забивали только легионеры — бразильцы Жо (52-й матч) и Вагнер Лав (66-й), ивуариец Думбья (43-й) и хорват Олич (68-й). (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, забившие 30 голов за ЦСКА в чемпионате

Игрок Матчи Голы Матч* Вагнер Лав 169 85 66-й Сергей Семак 282 68 126-й Сейду Думбья 108 66 43-й Алан Дзагоев 235 52 117-й Владимир Кулик 140 49 81-й Ахмед Муса 135 48 96-й Зоран Тошич 182 37 128-й Ивица Олич 78 35 68-й Сергей Игнашевич 381 35 325-й Ролан Гусев 143 33 99-й Жо 53 30 52-й Федор Чалов 72 30 72-й

* Номер матча, в котором забил 30-й гол.