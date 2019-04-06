Чалов и Дивеев - в старте ЦСКА на матч со "Спартаком"

ЦСКА объявил состав на матч 22-го тура премьер-лиги против "Спартака". С первых минут встречу начнет форвард Федор Чалов и защитник Игорь Дивеев.
Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников - Сигурдссон, Ахметов, Обляков, Влашич - Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Ефремов, Нисимура, Бистрович, Бийол, , Тикнизян.
Наш состав на супердерби #СпартакЦСКА!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 апреля 2019 г.
Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, @GShchennikov42, Ахметов, Обляков, @arnorsigurdsson, Влашич, Чалов
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, @abelhernandezok, Ефремов, @1022nishimura, Бистрович, Бийол, Тикнизян pic.twitter.com/YTFaYvdP0R
"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)
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