Чалов и Дивеев - в старте ЦСКА на матч со "Спартаком"

ЦСКА объявил состав на матч 22-го тура премьер-лиги против "Спартака". С первых минут встречу начнет форвард Федор Чалов и защитник Игорь Дивеев.

Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников - Сигурдссон, Ахметов, Обляков, Влашич - Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Ефремов, Нисимура, Бистрович, Бийол, , Тикнизян.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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