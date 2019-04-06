17:40 | Футбол — РПЛ

Чалов и Дивеев - в старте ЦСКА на матч со "Спартаком"

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ЦСКА объявил состав на матч 22-го тура премьер-лиги против "Спартака". С первых минут встречу начнет форвард Федор Чалов и защитник Игорь Дивеев.

Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников - Сигурдссон, Ахметов, Обляков, Влашич - Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Ефремов, Нисимура, Бистрович, Бийол, , Тикнизян. 

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

Спартак - ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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