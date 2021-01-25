Цена Промеса. Конфликт Кокорина со «Спартаком». Самые влиятельные персоны русского футбола. Live — в 18.00
11:30
Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Максим Алланазаров, Вячеслав Короткин и Олег Кошелев в 18.00 по Москве обсудят в студии события за неделю.
Она вместила в себя:
— Рейтинг самых влиятельных людей русского футбола, он вызвал широкий резонанс;
— Переход Александра Кокорина в «Фиорентину»;
— Его же заявление о недопонимании с боссами «Спартака»;
— Откровенное интервью «СЭ» Доменико Тедеско;
— Трансферы;
— Решение Алексея Березуцкого остаться в ЦСКА;
— Интервью Сергея Овчинникова Нобелю Арустамяну;
— Регистрацию Александра Алаева на пост главы Лучшей лиги мира;
И многое другое.
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