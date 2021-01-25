Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Максим Алланазаров, Вячеслав Короткин и Олег Кошелев в 18.00 по Москве обсудят в студии события за неделю.

Она вместила в себя:

— Рейтинг самых влиятельных людей русского футбола, он вызвал широкий резонанс;

— Переход Александра Кокорина в «Фиорентину»;

— Его же заявление о недопонимании с боссами «Спартака»;

— Откровенное интервью «СЭ» Доменико Тедеско;

— Трансферы;

— Решение Алексея Березуцкого остаться в ЦСКА;

— Интервью Сергея Овчинникова Нобелю Арустамяну;

— Регистрацию Александра Алаева на пост главы Лучшей лиги мира;

И многое другое.