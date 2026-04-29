Игорь Дивеев: «Я сто процентов мог бы играть в Европе. Не потеряюсь»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что мог бы заиграть в Европе.
«Сто процентов мог бы играть в Европе. Я думаю, все равно дело в адаптации. Плюс языковой барьер. Понять могу, сказать — нет. Я думаю, не потеряюсь. Если по рассказам послушать, там кто что говорит, кто приезжает к нам, и большинство говорят то, что у нас очень сложный чемпионат. У нас именно кусаются все команды, до единой. Вот взять с первой по 16-ю — все команды вот прямо на пятки наступают», — сказал Дивеев в «СБГ ШОУ».
Также футболист сравнил уровень чемпионата России с Серией А.
«Я не помню кто, рассказывал, что в Италии там пять команд, вот с ними как бы ты в футбольчик [играешь], кто кого переиграет. Остальные... Туда приехал — те не могут, те не хотят, с этими легко, и как бы там спокойно. А тут говорит, с любой командой с низов тяжело играть», — добавил Дивеев.
26-летний футболист за время своей карьеры играл только в России. Зимой он перешел из ЦСКА в «Зенит», подписав с клубом контракт до лета 2029-го.
В сезоне-2025/26 Дивеев сыграл 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0