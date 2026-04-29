Игорь Дивеев: «Я сто процентов мог бы играть в Европе. Не потеряюсь»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что мог бы заиграть в Европе.

«Сто процентов мог бы играть в Европе. Я думаю, все равно дело в адаптации. Плюс языковой барьер. Понять могу, сказать — нет. Я думаю, не потеряюсь. Если по рассказам послушать, там кто что говорит, кто приезжает к нам, и большинство говорят то, что у нас очень сложный чемпионат. У нас именно кусаются все команды, до единой. Вот взять с первой по 16-ю — все команды вот прямо на пятки наступают», — сказал Дивеев в «СБГ ШОУ».

Также футболист сравнил уровень чемпионата России с Серией А.

«Я не помню кто, рассказывал, что в Италии там пять команд, вот с ними как бы ты в футбольчик [играешь], кто кого переиграет. Остальные... Туда приехал — те не могут, те не хотят, с этими легко, и как бы там спокойно. А тут говорит, с любой командой с низов тяжело играть», — добавил Дивеев.

26-летний футболист за время своей карьеры играл только в России. Зимой он перешел из ЦСКА в «Зенит», подписав с клубом контракт до лета 2029-го.

В сезоне-2025/26 Дивеев сыграл 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

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