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29 апреля, 20:09

Игорь Дивеев: «Я сто процентов мог бы играть в Европе. Не потеряюсь»

Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что мог бы заиграть в Европе.

«Сто процентов мог бы играть в Европе. Я думаю, все равно дело в адаптации. Плюс языковой барьер. Понять могу, сказать — нет. Я думаю, не потеряюсь. Если по рассказам послушать, там кто что говорит, кто приезжает к нам, и большинство говорят то, что у нас очень сложный чемпионат. У нас именно кусаются все команды, до единой. Вот взять с первой по 16-ю — все команды вот прямо на пятки наступают», — сказал Дивеев в «СБГ ШОУ».

Также футболист сравнил уровень чемпионата России с Серией А.

«Я не помню кто, рассказывал, что в Италии там пять команд, вот с ними как бы ты в футбольчик [играешь], кто кого переиграет. Остальные... Туда приехал — те не могут, те не хотят, с этими легко, и как бы там спокойно. А тут говорит, с любой командой с низов тяжело играть», — добавил Дивеев.

26-летний футболист за время своей карьеры играл только в России. Зимой он перешел из ЦСКА в «Зенит», подписав с клубом контракт до лета 2029-го.

В сезоне-2025/26 Дивеев сыграл 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

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Источник: СБГ ШОУ
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Игорь Дивеев
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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