Бывший заместитель гендиректора «Спартака» по подготовке молодежи рассказал о ситуации в клубе

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» по подготовке молодежи прокомментировал перемены в руководстве клуба.

— Из «Спартака» ушел Яхья. Каттани сделал выбор в пользу него, когда выбирал между вами. С какими чувствами вы узнали о его уходе?

— Никаких. Это было понятно и очевидно. Я уходил именно потому что я понимал, что придет человек, который не то что в «Спартаке», но и в России не должен был находиться.

— Почему?

— Потому что он абсолютно непрофессиональный. Может это не совсем правильно про непрофессиональный. Он человек, который никогда не работал даже у себя в Европе в сфере развития молодых игроков. У него не было опыта. И принять решение о приглашении его, надо было от чего-то оттолкнуться. Надо было видеть результаты его работы. Никаких результатов не было. Для меня было понятно, что это человек, который нужен рядом, с которым можно общаться на одном языке, европеец, комфортно здесь. А ты программа, которую он предоставил — фикция. Показал всем все, посмеялись, стало весело. Все равно он свое время отработал, наверное что-то заработал. Не знаю.

— За ним ушел и Каттани. Он обещал, что встретится с вами. Он с вами пообщался в итоге?

— Да нет, конечно. Он мне позвонил после моего первого интервью, когда я дал, в том числе и по «Спартаку». Он мне позвонил через переводчика, попросил со мной встретиться, я дал согласие, но на этом все и закончилось.