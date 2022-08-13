Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

«Динамо» — «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Читать «СЭ» в
Футболисты «Динамо» празднуют гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В субботу, 13 августа, «Динамо» сыграет на своем поле против «Краснодара» в матче 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 20.00 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 19.55.

«Динамо» с 8 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В прошлом туре команда Славиши Йокановича обыграла «Крылья Советов» со счетом 2:0.

«Краснодар» с 7 баллами располагается на 8-й строчке в РПЛ. В 4-м туре «быки» разгромили «Локомотив» (3:0).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 1
ЦСКА 0
Перерыв

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тан и айран: польза кисломолочных напитков для организма человека
Провальный сезон и хейт прошлого года. Почему Месси не попал в список претендентов на «Золотой мяч»
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Бывший директор академии «Локомотива» Кузьмичев оценил работу Каттани в «Спартаке»
Председатель совета директоров «Локомотива» отказался отвечать на вопрос о возможной отставке Циннбауэра
Бывший заместитель гендиректора «Спартака» по подготовке молодежи рассказал о ситуации в клубе
Топ-спасения Акинфеева в первом тайме матча «Зенит» — ЦСКА: видео моментов
Бывший директор академии «Локомотива»: «Закрывать вторую команду — отрубить себе руку»
«Зенит» — ЦСКА: Малком открыл счет на последней минуте первого тайма
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» по подготовке молодежи рассказал о ситуации в клубе

Председатель совета директоров «Локомотива» отказался отвечать на вопрос о возможной отставке Циннбауэра
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости