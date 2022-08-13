«Динамо» — «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

В субботу, 13 августа, «Динамо» сыграет на своем поле против «Краснодара» в матче 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 20.00 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 19.55.

«Динамо» с 8 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В прошлом туре команда Славиши Йокановича обыграла «Крылья Советов» со счетом 2:0.

«Краснодар» с 7 баллами располагается на 8-й строчке в РПЛ. В 4-м туре «быки» разгромили «Локомотив» (3:0).