Топ-спасения Акинфеева в первом тайме матча «Зенит» — ЦСКА: видео моментов
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев совершил несколько красивых спасений в первом тайме матча 5-го тура РПЛ против «Зенита».
На 25-й минуте голкипер отбил опасный удар Ивана Сергеева в ближний угол, а на 43-й минуте он отразил опасный штрафной в исполнении Малкома.
Несмотря на это, на последней минуте первого тайма Малкому удалось пробить Акинфеева и открыть счет в матче.
В первом тайме Акинфеев отразил 6 из 7 ударов «Зенита» в створ ворот ЦСКА.
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|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
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|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
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|1
|1
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|7
|
8
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|1
|1
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|7
|
9
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|4
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|2
|1
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|5
|
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|1
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|5
|
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|
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|3
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|3
|
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|5
|0
|3
|2
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|3
|
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|4
|0
|2
|2
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|2
|
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|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
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|0
|1
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|1-10
|1
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|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
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|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
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|4
|
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Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
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Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
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|Ж
|
|
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Локомотив
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Урал
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|1
|0
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