Топ-спасения Акинфеева в первом тайме матча «Зенит» — ЦСКА: видео моментов

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев совершил несколько красивых спасений в первом тайме матча 5-го тура РПЛ против «Зенита».

На 25-й минуте голкипер отбил опасный удар Ивана Сергеева в ближний угол, а на 43-й минуте он отразил опасный штрафной в исполнении Малкома.

Несмотря на это, на последней минуте первого тайма Малкому удалось пробить Акинфеева и открыть счет в матче.

В первом тайме Акинфеев отразил 6 из 7 ударов «Зенита» в створ ворот ЦСКА.