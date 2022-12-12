Экс-тренер «Зенита» считает, что один из бразильцев клуба из Петербурга мог попасть в заявку сборной на ЧМ-2022

Бывший тренер «Зенита» Андреа Сканавино рассказал, что бразильские игроки петербургской команды могли войти в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022.

— Хорватия выбила в четвертьфинале Бразилию, в состав которой не попал ни один из лидеров «Зенита». Как вы считаете, могли ли Вендел, Клаудинью или Малком усилить состав южноамериканцев на ЧМ-2022?

— Думаю, что кто-то из этих ребят мог попасть в итоговую заявку, но, вероятно, свою негативную роль сыграла изоляция российского футбола в год чемпионата мира. Не исключаю, что при новом главном тренере сборной Бразилии игроки «Зенита» смогут побороться за место в обойме. Искренне желаю тем ребятам, с которыми я работал, чтобы они получили вызов в сборную!

Бразилия потерпела поражение от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре.

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