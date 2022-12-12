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12 декабря, 12:10

Экс-тренер «Зенита» считает, что один из бразильцев клуба из Петербурга мог попасть в заявку сборной на ЧМ-2022

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Клаудиньо и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Бывший тренер «Зенита» Андреа Сканавино рассказал, что бразильские игроки петербургской команды могли войти в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022.

— Хорватия выбила в четвертьфинале Бразилию, в состав которой не попал ни один из лидеров «Зенита». Как вы считаете, могли ли Вендел, Клаудинью или Малком усилить состав южноамериканцев на ЧМ-2022?

— Думаю, что кто-то из этих ребят мог попасть в итоговую заявку, но, вероятно, свою негативную роль сыграла изоляция российского футбола в год чемпионата мира. Не исключаю, что при новом главном тренере сборной Бразилии игроки «Зенита» смогут побороться за место в обойме. Искренне желаю тем ребятам, с которыми я работал, чтобы они получили вызов в сборную!

Бразилия потерпела поражение от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре.

Полностью комментарий Сканавино «СЭ» читайте здесь

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
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3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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