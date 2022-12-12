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12 декабря, 09:15

«При новом тренере бразильцы из «Зенита» могут попасть в сборную». Экс-тренер «Зенита» — о ЧМ, Дзюбе и Миранчуке

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Клаудиньо и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Андреа Сканавино.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Деян Ловрен.
Фото Reuters
Андреа Сканавино.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Тренер по физподготовке Андреа Сканавино рассказал «СЭ» много интересного.

— Хорватия сенсационно выбила в четвертьфинале Бразилию, а одним из героев матча стал защитник «Зенита» Деян Ловрен, которого вы хорошо знаете. За счет чего в свои 33 года он продолжает играть на столь высоком уровне?

— У нас в Италии есть выражение: «Класс — это не вода». В том смысле, что вода всегда может вытечь, а класс того или иного специалиста никуда не денется. Деян Ловрен — игрок высокого уровня с огромным опытом: он ведь недаром столько лет провел в «Ливерпуле». «Зенит» сделал в свое время очень грамотное приобретение. И я рад за Деяна, который добрался до полуфинала чемпионата мира. Но вот моей заслуги, к сожалению, тут точно нет, ха-ха.

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В первой половине 2022 года у Деяна возникло много проблем со здоровьем, и мне почти не довелось с ним поработать. Знаю, что в этом сезоне он выглядит отлично, так что в его успехе нешуточная заслуга моего коллеги и соотечественника Ивана Карминати и всего тренерского штаба «Зенита» во главе с Семаком. Ну и сам Деян, разумеется, молодец! Даже классный игрок, достигая определенного возраста, объективно сталкивается с проблемами, на которые он раньше не обращал внимания. И вот тут наглядно проявляется, кто настоящий профессионал в тренировочном процессе, а кто нет.

— Контракт Ловрена с «Зенитом» заканчивается будущим летом. Как думаете, останется ли хорват в Петербурге?

— Честно говоря, не знаю. По тому, как Ловрен в свои 33 играет в этом сезоне, видно, что этому игроку еще рано заканчивать карьеру. Ну а дальше ему уже самому решать. Не удивлюсь, если «Зенит» сделает Деяну предложение о продлении контракта. Такие защитники, как Ловрен, в чемпионате России точно на вес золота.

Деян Ловрен. Фото Reuters
Деян Ловрен.
Фото Reuters

— Вместе с Ловреном в полуфинал чемпионата мира вышел Никола Влашич, которого сватали в «Зенит», где вы тогда работали.

— Да, действительно ходили разговоры о том, что «Зенит» интересовался Влашичем, который в тот момент играл за ЦСКА. Мне нравился и нравится этот атакующий футболист. Не сомневаюсь, что он мог бы усилить «Зенит». Ну а сейчас Никола стал одним из лидеров «Торино». Я ведь живу в Турине, так что знаю, как местные болельщики и журналисты относятся к игрокам «Ювентуса» и «Торино». Могу сказать, что Влашича приняли в городе очень хорошо, а главный тренер команды Иван Юрич просит руководство выкупить его контракт у «Вест Хэма». Столь же хорошие отзывы в Турине, кстати, и об Алексее Миранчуке, которого «Торино», похоже, также попытается выкупить у «Аталанты».

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— Хорватия выбила в четвертьфинале Бразилию, в состав которой не попал ни один из лидеров «Зенита». Как вы считаете, мог ли Вендел, Клаудинью или Малком усилить состав южноамериканцев на ЧМ-2022?

— Думаю, что кто-то из этих ребят мог попасть в итоговую заявку, но, вероятно, свою негативную роль сыграла изоляция российского футбола в год чемпионата мира. Не исключаю, что при новом главном тренере сборной Бразилии игроки «Зенита» смогут побороться за место в обойме. Искренне желаю тем ребятам, с которыми я работал, чтобы они получили вызов в сборную!

Андреа Сканавино. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Андреа Сканавино.
Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

— На зимний перерыв «Зенит» ушел единоличным лидером РПЛ. Может ли кто-то помешать ему в пятый раз подряд выиграть золото?

— Нынешний «Зенит» может проиграть только сам себе. Уверен, что команда под руководством Семака не позволит догнать себя. У меня остались самые положительные воспоминания о жизни в Петербурге и работе в «Зените» — как с человеческой, так и с профессиональной точки зрения. Так что, конечно, желаю ребятам победы в чемпионате! А вообще про «Зенит» я могу рассказывать долго. Если вам интересно, приезжайте ко мне в Турин, там и продолжим беседу.

— Договорились! А на сегодня заключительный вопрос: вас не удивило, что уехавший в Турцию Магомед Оздоев стал там игроком основы, а Артем Дзюба провалился?

—  Меня лично не удивило, что у одного сложилось за границей после отъезда из Петербурга, а у другого нет. Рискну предположить, что это не удивило и тренерский штаб «Зенита».

— Почему?

— А вот это уже дополнительный вопрос, о котором мы не договаривались!

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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ФК Зенит
Деян Ловрен
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