Смолов назвал «нищетой» пользователя в соцсетях

Нападающий «Динамо» Федор Смолов вступил в переписку с пользователем соцсети, который в комментарии к посту футболиста задал ему вопрос: «Где кубок, клоунито?»

«У меня их два, нищета, а твои где?» — написал Смолов в ответ на комментарий.

«Я тебе вопрос задал про кубок в твоем стиле, ты мне про нищету», — ответил пользователь Алексей.

«Алеш, ты вообще не собран. Тебе и про кубки, и про твою жизнь ответили. Вот ты и заныл», — заключил форвард бело-голубых.

После проигранного «Спартаку» (1:2) финала Кубка России в 2022 году Смолов обещал болельщикам «Динамо» выиграть трофей в следующем году. В Кубке страны-2022/23 динамовцы вылетели на стадии первого этапа полуфинала Пути регионов, уступив по пенальти «Акрону».

33-летний Смолов — двукратный победитель Кубка России в составе «Локомотива».