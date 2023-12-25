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Сегодня, 14:11

Смолов назвал «нищетой» пользователя в соцсетях

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов вступил в переписку с пользователем соцсети, который в комментарии к посту футболиста задал ему вопрос: «Где кубок, клоунито?»

«У меня их два, нищета, а твои где?» — написал Смолов в ответ на комментарий.

«Я тебе вопрос задал про кубок в твоем стиле, ты мне про нищету», — ответил пользователь Алексей.

«Алеш, ты вообще не собран. Тебе и про кубки, и про твою жизнь ответили. Вот ты и заныл», — заключил форвард бело-голубых.

После проигранного «Спартаку» (1:2) финала Кубка России в 2022 году Смолов обещал болельщикам «Динамо» выиграть трофей в следующем году. В Кубке страны-2022/23 динамовцы вылетели на стадии первого этапа полуфинала Пути регионов, уступив по пенальти «Акрону».

33-летний Смолов — двукратный победитель Кубка России в составе «Локомотива».

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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