«Чемпионат»: Сторожук отказался возглавить «Краснодар»

«Краснодар» предлагал главному тренеру Александру Сторожуку возглавить клуб, но получил отказ, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, тренер тульского «Арсенала» не готов идти в «Краснодар» на несколько месяцев.

Как сообщил «РБ Спорт», «быки» уже провели предварительные переговоры с экс-тренером «Сабаха» Мурадом Мусаевым.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

12 марта «быки» уступили «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России и вылетели из турнира.