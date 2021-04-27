Бывший тренер «Краснодара» Фоменко рассказал о Галицком и его отношениях с тренерами «быков»

Ассистент главного тренера «Сочи» Олег Фоменко, ранее на протяжении многих лет занимавший аналогичную должность в «Краснодаре», в большом интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру подробно рассказал о стиле работы президента «быков» Сергея Галицкого и прокомментировал легенды о его взаимоотношениях с главными тренерами «Краснодара».

— Вы работали в «Краснодаре» еще в ФНЛ. Тогда у Сергея Галицкого и его проекта уже были такие амбиции — Лига чемпионов, свой заполненный стадион, медали чемпионата России?

— С первого же дня было понятно: если Сергей Николаевич что-то делает, то только на сто процентов. У него не бывает наполовину — или все, или ничего. Он уже тогда говорил, что построит лучший стадион, лучшую академию, создаст первой команде, молодежи, детям все условия.

— Его связка с Владимиром Хашигом — еще с тех времен. Они близкие друзья по жизни?

— Насколько знаю, они работали в связке еще в «Магните», до «Краснодара». И если это продолжается столько лет, то со стороны Галицкого к Владимиру Леонидовичу — полное доверие. Там не бывает случайных людей, тем более на такой должности.

— Хашиг реально многое решает? Или просто исполняет волю босса?

— Многое. Вся оперативная, каждодневная работа — на нем. Если бы Леонидович был просто исполнителем, то долго не проработал бы.

— Понимаю, что вы имеете в виду. Был пару раз на неформальных встречах и ужинах с Галицким — и видел, что ему неинтересно, когда с ним соглашаются. Он хочет споров.

— И даже провоцирует на них. Просто исполнители и те, кто всегда соглашается, ему абсолютно неинтересны. Да, он хозяин, за ним последнее слово. Но до того — все в дискуссиях. «Подай-принеси» — это не про Галицкого. Правда, бывают моменты, когда им овладевает какая-то идея, и тогда спорить с ним бесполезно.

Прав он или нет — у него всегда больше доводов. Один товарищ рассказывал мне, как дискутировал с Галицким по поводу спортивного магазина. Потом делился впечатлениями: «Понимаю, что Сергей Николаевич говорит неправильные вещи, но он настолько убеждает тебя цепочкой аргументов! Вроде и понимаешь: что-то не то. Но он настолько убедителен, что в какой-то момент теряешь нить, где именно».

— Многие считают, что Галицкий слишком давит на тренеров и самостоятельным специалистам с ним невозможно работать. Это правда?

— В том, что касается тренировочного процесса, Сергей Николаевич задает вопросы, но никуда вообще не лезет. Просто он всегда хочет понять, почему что-то происходит. Те же замены — почему так, а не эдак? Почему стенка стоит здесь, а не там? А вот так пробовали?

Он дает возможность всем развиваться и ошибаться. Если ты ошибся — проблем нет. Главное, чтобы не повторял эту ошибку. Если повторил — значит, не учишься, и это уже другая проблема. Да, он много дискутирует, спорит. Может, это и называется давлением? Потому что почти за 10 лет ни разу не видел, чтобы Галицкий потребовал от тренера ставить какого-то игрока в состав.

— А нет такого, что у него есть любимчики, которых он хочет всегда видеть в составе? Например, того же Кайо?

— Не думаю. Тот же, Кайо, несмотря на все его «привозы», выдавал и немало хороших игр, но они быстро забываются. Для меня он по всем характеристикам больше защитник, чем опорный полузащитник. Его покупали на позицию опорника, но когда он был у меня в «Краснодаре-2», то я увидел сумасшедшую скорость, отличное ведение единоборств.

С ним нужно много работать в плане обучения игре в обороне. Но, в моем понимании, до сих пор из него может получиться очень хороший защитник. Вопрос в том, обучаем он или нет.

(Игорь Рабинер)

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