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Тарханов: «Фернандес — хороший футболист, но у ЦСКА сейчас есть кому играть на его позиции»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о том, что московскому клубу не удалось договориться с «Интернасьоналом» о возвращении защитника Марио Фернандеса.

«Не считаю это большой неудачей ЦСКА. Фернандес, конечно, хороший футболист, но у армейцев сейчас есть кому играть на его позиции. Но если бы Марио все же удалось вернуть, то он вполне мог бы занять место в основном составе. Что касается возраста, то сейчас и до 40 играют», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В декабре 2022-го он вернулся в «Интернасьонал», однако в апреле 2023 года разорвал контракт с бразильским клубом по личным причинам.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10974674-tarhanov-ocenil-otkaz-cska-ot-popytki-vernut-fernandesa.html
Марио Фернандес
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Александр Тарханов
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