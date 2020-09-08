Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус высказался о суде клуба с Ильей Геркусом

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус уверен, что Илья Геркус выиграет суд против московского клуба. В конце января «Локомотив» подал на бывшего генерального директора в суд с целью взыскать с него почти 145 миллионов рублей.

— Последний вопрос — о суде «Локомотива» с Ильей Геркусом. Ваша фамилия тоже звучала. Может, как свидетелю вам присылали какие-то вопросы?

— Нет, я ничего не получал. Да и поведать, честно говоря, нечего. Говорилось о премиальных, хотя я получил ровно то, что было прописано в контракте, который утверждался на совете директоров. По другим аспектам не имею представления, но уже по упоминанию моих премиальных мне понятно, что представляют собой обвинения в адрес Геркуса. На мой взгляд, это самый лучший руководитель, которого только можно представить. Убежден, что он выиграет в суде. Слышал, что суд в очередной раз перенесен. На сей раз юристы принесли 20 килограмм документов, но не смогли сделать нормальные читаемые копии. Что ж, это говорит о профессионализме той стороны. (Константин Алексеев)

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