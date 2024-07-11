Бывший президент «Зенита» считает, что Глушенков станет железным игроком основного состава команды
Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин поделился мнением о переходе полузащитника Максима Глушенкова из «Локомотива» в клуб из Санкт-Петербурга.
«Глушенков мне пока нравится больше всех. Это если судить по матчам, которые «Зенит» провел на Летнем кубке. Пусть он не забил голов, хотя шансы были, но продемонстрировал много хороших качеств: и пас, и разгон атаки, и стандартные положения, и взаимодействия с партнерами. Парень в порядке. И это, на мой взгляд, железный игрок основы», — приводит «РБ Спорт» слова Туфрина.
24-летний Глушенков подписал контракт с «Зенитом» до конца июня 2028 года.
Источник: РБ Спорт
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