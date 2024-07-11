Новиков: «Жемалетдинов должен стать основным игроком в ЦСКА»
Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о переходе в клуб бывшего полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.
«Радует, что ЦСКА начитает усиливаться. Я думаю, что Жемалетдинов должен стать основным футболистом в ЦСКА. В прошлом сезоне он провел много матчей в РПЛ, но выходил на поле в основном со скамейки, поэтому я желаю ему попадать в стартовый состав ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.
Жемалетдинов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 хавбек забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 26 матчах за команду во всех турнирах.
По окончании сезона-2023/24 27-летний россиянин стал свободным агентом.
Источник: РБ Спорт
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